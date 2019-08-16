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16.08.2019 15:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стриптизера обокрали во время кастинга в Москве

Текст: Иван Пышечкин

Молодого человека обокрали во время кастинга на работу танцором в столичном стриптиз-клубе, сообщает информагентство "Москва".

Стриптиз-клубы в трех регионах заподозрили в вовлечении в проституцию

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, жертвой воров оказался 24-летний житель Волгограда. Кража произошла во время проб на вакансию танцора в клубе для женщин. Молодой человек обнаружил пропажу денег из сумки после того, как ненадолго отлучился в туалет. Украдено было 5 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. При этом не уточняется, смог ли молодой человек в итоге пройти кастинг и получить работу стриптизера.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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