Стриптизера обокрали во время кастинга в Москве

Молодого человека обокрали во время кастинга на работу танцором в столичном стриптиз-клубе, сообщает информагентство "Москва".

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, жертвой воров оказался 24-летний житель Волгограда. Кража произошла во время проб на вакансию танцора в клубе для женщин. Молодой человек обнаружил пропажу денег из сумки после того, как ненадолго отлучился в туалет. Украдено было 5 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. При этом не уточняется, смог ли молодой человек в итоге пройти кастинг и получить работу стриптизера.