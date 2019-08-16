Устроивший стрельбу в Котельниках мужчина арестован

Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковных Котельниках, арестован по решению суда, передает РИА Новости сообщение пресс-службы регионального главка МВД.

"По ходатайству дознавателя МУ МВД России "Люберецкое" задержанному, устроившему стрельбу в продуктовом магазине города Котельники, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подтвердили в ГУ МВД.

Напомним, что инцидент произошел днем ранее: в микрорайоне Белая Дача мужчина выстрелил из ружья в потолок продуктового магазина и заперся в помещении.

Позже он был задержан и в отношении него завели уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".