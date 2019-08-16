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16.08.2019 15:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: в Калуге перекрыли движение из-за лезгинки с автоматом

Текст: Антон Валагин (Калуга)

Калужская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Поводом для расследования стало самовольное перекрытие движения в центре города и демонстрация предмета, похожего на оружие, сообщили в региональном УМВД.

Уроженцы Дагестана убили мужчину за отказ танцевать лезгинку

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, снятое камерой наружного наблюдения на перекрестке улиц Кирова и Марата. Это самый центр Калуги, между правительством региона и администрацией губернатора. Как следует из ролика, шесть иномарок перекрыли движение, из машин вышли пятеро мужчин и две девушки. Двое парней танцевали на проезжей части лезгинку, остальные хлопали, девушки снимали танец на телефоны. Один из зрителей, стоявший спиной к остановившимся на Кирова автомобилям, держал на плече предмет, очень похожий на автомат Калашникова. На передней дверце черной иномарки из "кортежа" изображен герб РФ .

Через минуту участники представления запрыгнули в машины и разъехались.

- В ходе следствия будет установлена роль каждого из участников инцидента, - рассказали полицейские.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга РГ-Видео
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