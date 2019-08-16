Женщина, оставившая младенца у храма в Воронеже, попала на видео

Воронежская полиция попросила у горожан помощи в розыске женщины, оставившей утром 14 августа у храма сумку с новорожденным ребенком.

Младенца нашли примерно в 6.30 у входа в кафедральный Благовещенский собор. Оставившая его женщина попала в поле зрения камеры видеонаблюдения. На вид ей 30-35 лет, невысокого роста, волосы темные, - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией о женщине, позвонить по телефонам: (473) 251-12-16, 269-69-00, 269-69-31 или 02. Конфиденциальность гарантирована.