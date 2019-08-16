Одну из улиц Хабаровска перекрыли из-за подтопления

Дорогу на улице Флегонтова в Хабаровске из-за двухдневных дождей затопило так, что ее приходится буквально переплывать. Для безопасности движения было решено временно перекрыть проезд на этом участке.

"Из-за высокого уровня воды в Амуре ливневые коллекторы перекрыты. Все дождевые стоки в районе арены "Ерофей" в круглосуточном режиме качает мощный насос", - сообщили в городской администрации.

Временное ограничение движения позволит быстрее осушить подтопленный участок дороги. В этот район города собираются перебросить насосные установки еще большей мощности.

Дизельные насосы, которые сдерживают уровень воды в затоне, работают также в районе улицы Запарина и защищают от подтопления дома по улицам Ремесленная, Юнгов и Шевчука.

Обильные осадки в город пришли из-за тайфунов "Лекима" и "Кроса", под воздействием которых оказался весь Хабаровский край. По прогнозам синоптиков, их влияние на регион продлится до 17 августа. В результате сильных дождей уровень Амура у Хабаровска к 19-23 августа может превысить отметку опасного явления (600 сантиметров) и подняться до 630-680 сантиметров.

Согласно данным ГУ МЧС по Хабаровскому краю, утром 16 августа Амур у Хабаровска поднялся до 575 сантиметров.