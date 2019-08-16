Паводок пришел в 18 населенных пунктов Хабаровского края

Несколько населенных пунктов Хабаровского края оказались затоплены из-за обильных дождей, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В Бикинский район для оказания помощи населению выехала группа из десяти спасателей. Там затоплены восемь частных домов в селе Лермонтовка, жители которых переселяются к родственникам и знакомым. Также подтоплены 22 приусадебных участка в городе Бикине. На базе городской школы №5 подготовили пункт временного размещения на 400 человек. Но отселение людей пока не проводилось.

Шесть жилых домов затопило в селе Корсаково-2. В них проживает десять человек, в том числе ребенок. Эвакуироваться они отказались. Некоторые разместились у родственников и знакомых. В населенном пункте находятся четыре спасателя и оказывают адресную помощь населению. Также вода пришла на 18 приусадебных и 110 земельных участков.

13 приусадебных, 53 дачных и 35 земельных участков подтоплены в селах Елабуга, Бычиха, Петропавловка, Казакевичево, Федоровка, Сергеевка, Свечино, Заозерное, Новотроицкое. Размыты два участка дорог в селе Воронежское и один в селе Князе-Волконское.

В селах Синда, Найхин, Дубовый Мыс затоплены десять огородов. Под водой 260 метров дороги между селами Дубовый Мыс и Гасси.

Паводок пришел и в Хабаровск. Пострадали 13 приусадебных участков на улицах Вилюйская, Богачева, Керченская, Архаринская и Штормовая, проезде Кемеровском, переулках Архаринском и Ульяновском. Вода залила четыре участка дорог на улицах Штормовой и Приемной, на Прибрежной - Минусинской, Флегонтова - Тимирязево. Подтоплены также более 1600 дачных участков на островной территории.

Гидрологическая ситуация в Хабаровском крае находится на постоянном контроле. Спасатели несут круглосуточное дежурство и осуществляют мониторинг паводковой обстановки.