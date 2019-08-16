В Якутии из-за пожара в шахте эвакуировали 60 горняков

В Нерюнгринском районе республики Якутия из-за пожара эвакуировали рабочих из шахты "Денисовская". Об этом со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона сообщает ТАСС.

Площадь возгорания была небольшой. По предварительным данным, пострадавших нет. Пожар вспыхнул на подстанции, снабжающей электроэнергией шахту "Денисовская".

В забое в тот момент находилась смена из 60 человек. Все они вышли самостоятельно, а сама шахта была обесточена. Кстати, подстанция находится на некотором удалении от нее.

Возгорание на незначительной площади произошло на баке подстанции, питающей шахту "Денисовская". Работники эвакуировались", - сказал собеседник агентства.

На место происшествия выехали специалисты экстренных служб. Пожар был быстро локализован.