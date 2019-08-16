В Приморье тайфун "Кроса" отрезал от "большой земли" шесть сел

Аварийно-спасательные службы устраняют последствия тайфуна "Кроса", который пришел в Приморье 15 августа и хозяйничает до сих пор. По информации, прозвучавшей на заседании оперативно штаба в региональной администрации, больше всего осадков выпало в Хасанском, Ханкайском, Октябрьском, Пограничном районах и в Уссурийске.

"На этих территориях ожидается подъем воды на реках до критических уровней, а малые реки уже вышли из берегов. 17-16 августа дожди распространятся на север края", - уточнила представитель Примгидромета.

Как отметил руководитель Примавтодора Алексей Ширшов, переливы через дороги есть в Хасанском, Пограничном районах, но проезд там обеспечен. Наиболее сложная ситуация с транспортным сообщением сложилась в Красноармейском районе - отрезаны села Саровка, Новокрещенка, Покровка, Измайлиха, Метеоритное, Лимонники. Подъезд к этим населенным пунктам пока невозможно восстановить из-за подъема воды. Накануне в эти села, где проживают 703 человека, доставили продукты, пенсии, рассказала глава района Наталья Гриценко. По ее словам, проблем со связью и электричеством там нет.

"Сейчас с помощью лесопользователей начинаем восстанавливать другие пути в эти населенные пункты", - пояснила она, добавив, что в ближайшее время в муниципалитете будет введен режим ЧС.

В свою очередь, пресс-служба Примгидромета сообщила, что на днем 15 августа и ночью 16 августа на западе и юго-западе края прошли сильные дожди, близкие к категории опасного метеорологического явления: менее чем за 12 часов выпало 30-47 миллиметров осадков. В Хасанском районе прошел очень сильный дождь с общим количеством 125 миллиметров - это 70 процентов месячной нормы.

Синоптики ждут сегодня, в пятницу и в ночь на большей территории края сильные и очень сильные дожди. Самые интенсивные вероятны в Уссурийске, Черниговском, Октябрьском, Хорольском районах, а также местами на восточном побережье.

Из низких берегов вышла река Борисовка, на других малых реках в этом районах вода поднялась на 0,3-0,5 метров за сутки. В Примгидромете прогнозируют дальнейший подъем воды на реках Спасского, Михайловского, Анучинского, Шкотовского Партизанского, Лазовского. Кавалеровского, Ольгинского районов, на отдельных участках с выходом рек из берегов, подтоплением интенсивным дождевым и речным стоком близко расположенных к рекам хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков дорог.

Между тем



Из-за тайфуна "Кроса" в местах дислокации сил Тихоокеанского флота на территории Владивостока и в акватории залива Петра Великого, в Татарском проливе и проливе Лаперуза введен режим повышенной штормовой готовности. В связи с ухудшением погоды на боевых кораблях флота, в пунктах базирования приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по- штормовому. Проверены средства борьбы за живучесть, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность. Оперативная служба флота поддерживает постоянный контакт с дежурными службами края и города.