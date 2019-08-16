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16.08.2019 04:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 1,7 км

Текст: Дина Непомнящая

На вулкане Эбеко, расположенном в семи километрах к северо-западу от города Северо-Курильска, произошел пепловый выброс. Высота столба достигла 1,7 километра, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

На камчатском вулкане произошло пепловое извержение

Шлейф пепла растянулся на пять километров к юго-востоку от исполина.

Жителям Северо-Курильска ничего не угрожает. Пеплопадов нет. Запах сероводорода не ощущается.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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