Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 1,7 км

На вулкане Эбеко, расположенном в семи километрах к северо-западу от города Северо-Курильска, произошел пепловый выброс. Высота столба достигла 1,7 километра, сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Шлейф пепла растянулся на пять километров к юго-востоку от исполина.

Жителям Северо-Курильска ничего не угрожает. Пеплопадов нет. Запах сероводорода не ощущается.

Справка "РГ"



Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.