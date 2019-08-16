В Нижегородской области в ДТП погибли три человека

Сегодня ночью в Володарском районе Нижегородской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии погибли три человека, еще двое госпитализированы.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария случилась на 367-м километре автодороги "Москва-Уфа" в 00.50. По предварительной информации, водитель иномарки 1985 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. Предполагаемый виновник аварии и два его пассажира погибли на месте, два человека доставлены в больницу.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.