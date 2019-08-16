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16.08.2019 13:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Пермском крае ввели режим ЧС из-за дождей

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Правительство Пермского края приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности.

В семи районах Пермского края ввели режим ЧС из-за сильных дождей

Такие экстренные меры вызваны тем, что из-за переувлажнения почвы в Прикамье начали повреждаться и гибнуть сельскохозяйственные культуры. Дожди лили в регионе на протяжении нескольких последних недель.

Агропредприятия после введения режима ЧС могут не возвращать полученные ранее субсидии. На прошлой неделе чрезвычайная ситуация из-за проливных дождей была объявлена в семи районах Прикамья.

Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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