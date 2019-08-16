В Пермском крае ввели режим ЧС из-за дождей

Правительство Пермского края приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности.

Такие экстренные меры вызваны тем, что из-за переувлажнения почвы в Прикамье начали повреждаться и гибнуть сельскохозяйственные культуры. Дожди лили в регионе на протяжении нескольких последних недель.

Агропредприятия после введения режима ЧС могут не возвращать полученные ранее субсидии. На прошлой неделе чрезвычайная ситуация из-за проливных дождей была объявлена в семи районах Прикамья.