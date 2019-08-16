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19.08.2019 21:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Газета вышла в парк

В Уфе появился Книжный домик "РГ"
Текст: Олеся Нематова (Башкирия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(7941)
Уфимский филиал "Российской газеты" установил Книжный домик "РГ" в Парке Победы. Теперь каждый желающий может забрать любую понравившуюся книгу, взамен оставив другую.
Уфимцы уже несут свои книги в Книжный домик "РГ". Фото: Олеся Нематова. Уфимцы уже несут свои книги в Книжный домик "РГ". Фото: Олеся Нематова.
Уфимцы уже несут свои книги в Книжный домик "РГ". Фото: Олеся Нематова.

Небольшая деревянная избушка, крытая черепицей, за стеклянными дверцами которой - полки с книгами, свежими номерами "Российской газеты" и журнала "Родина", расположилась на главной аллее парка и удачно вписалась в окружающий ландшафт. Мимо не пройдешь, да, впрочем, и не захочется - рядом стоят скамейки, куда так и тянет присесть с книжкой.

За стеклянными дверцами - полки с книгами, свежими номерами "Российской газеты" и журнала "Родина"

- Идея сделать вариант уличной библиотечки под брендом "Российской газеты" у коллектива уфимской редакции зрела давно: среди журналистов и колумнистов "РГ" есть немало людей, из-под пера которых выходят не только блестящие статьи, но и глубокие, яркие книги. И познакомить уфимцев с творчеством замечательных авторов - Евгения Примакова, Наума Дымарского, Павла Басинского - очень хотелось. Из этого желания и появилась идея Книжного домика "РГ", - поделился директор уфимского филиала Альфред Аглетдинов.

Фото: Александр Емельяненков
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Идея требовала реализации, за которую взялись сотрудники министерства лесного хозяйства Башкирии: помогли найти мастеров и материал для домика. Над чудо-теремком работали специалисты уфимского лесотехнического техникума - заведующий столярной мастерской Адгам Муллаянов и столяр Марат Ялаев. Подключились к проекту работники горзеленхоза и представители администрации Орджоникидзевского района.

- Проекты "РГ" мы всегда с удовольствием поддержим. Приятно было воплотить эту прекрасную идею в жизнь. Теперь в парке можно насладиться книгой и провести время с пользой, - отметил заместитель директора по административно-хозяйственной части и капитальному строительству лесотехникума Рамиль Бахтияров.

Пресс-секретарь министерства лесного хозяйства РБ Айрат Искандаров отметил:

- Для нас, книгочеев, любителей словесности, появление такого домика - большое событие. Отрадно, что "Российская газета" проявила инициативу и реализовала просветительскую акцию, у которой, безусловно, очень большое будущее.

Ученица гимназии N 121 Галина Кузнецова с интересом рассматривает издания, стоящие в Книжном домике.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
"Российская газета" собрала в Екатеринбурге героев своих публикаций

- Я предпочитаю фантастику, - поделилась школьница. - А мои подруги - детективы. Хорошо, что здесь представлена литература на любой вкус.

Узнав об открытии Книжного домика "РГ", верный читатель и подписчик Ринат Билялов не смог пройти мимо.

- Великолепная задумка, которая должна жить и развиваться. Признаюсь искренне: все, что делает "РГ", мне очень импонирует. Каждое утро начинаю с прочтения свежего номера газеты. Из журнала "Родина" узнал про книгу Николая Долгополова "Гении разведки", но в магазине не могу найти. Обнаружил ее в Книжном домике "РГ", чему несказанно рад, - поделился Ринат Билялов.

Кстати, после открытия Книжного домика в Парке Победы в уфимскую редакцию "РГ" стали приходить сообщения с просьбой установить аналогичные "читальни" в разных районах Башкирии.

Кстати

Летом прошлого года "Российская газета" и Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко совместно оборудовали на территории учреждения "Тропу здоровья" или по-научному - терренкур. Это специально размеченная дорожка, предназначенная для оздоровительной ходьбы - скандинавской или обычной. На ней обозначена пройденная дистанция, полезные советы и рекомендации пациентам.

По словам и.о. главврача больницы Николая Миронова, терренкур пользуется популярностью.

Фото: Олеся Нематова/РГ

- Тропа стала одним из любимейших мест пациентов. Мы ведь находимся в уникальном месте: откос с видом на Волгу, парковая зона, которая возникла с момента образования больницы, - здесь интересное сочетание площади в 20 гектаров и редких деревьев и растений. Сам бог велел преобразовать это место в зону тренировки и восстановления для больных со всевозможными заболеваниями - сердечно-сосудистыми, легочными и прочими, - говорит он.

Как отмечает Николай Миронов, ходьба - это самый легкодоступный и универсальный способ оздоровления и тренировки. Сама дорожка геометрически четко проложена по периметру парка, эстетична.

- Я каждое утро сам прохожу по тропе около двух километров: полезно и пример коллегам, больным, - продолжает и.о. главврача. - Для многих это основной путь к выздоровлению. Так укрепляется сердце, нагрузка дает стимул к формированию дополнительных сосудов.

Подготовил Антон Дерябин (Нижний Новгород)

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