В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом

В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Ульяновской области.

- Следственные органы проводят проверку по факту госпитализации семерых жителей областного центра с подозрением на отравление, двое из которых впоследствии скончались, - говорится в сообщении.

Напомним, согласно официальному сообщению регионального минздрава, двое из семи госпитализированных - дети. По данным СК, жизни несовершеннолетних ничто не угрожает.

В качестве наиболее вероятной причины отравления называется употребление пациентами в пищу подсолнечного масла кустарного производства, содержащего неизвестное токсичное вещество. Как ранее писала "РГ", масло 1,5 месяца назад самостоятельно изготовил глава пострадавшей семьи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сами пострадавшие предполагают, что могли отравиться крысиным ядом, каким-то образом попавшим в масло. Роспотребнадзор проводит расследование причин отравления. Прокуратура также проводит проверку по факту происшествия.