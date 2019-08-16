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16.08.2019 13:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Ульяновской области.

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- Следственные органы проводят проверку по факту госпитализации семерых жителей областного центра с подозрением на отравление, двое из которых впоследствии скончались, - говорится в сообщении.

Напомним, согласно официальному сообщению регионального минздрава, двое из семи госпитализированных - дети. По данным СК, жизни несовершеннолетних ничто не угрожает.

В качестве наиболее вероятной причины отравления называется употребление пациентами в пищу подсолнечного масла кустарного производства, содержащего неизвестное токсичное вещество. Как ранее писала "РГ", масло 1,5 месяца назад самостоятельно изготовил глава пострадавшей семьи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сами пострадавшие предполагают, что могли отравиться крысиным ядом, каким-то образом попавшим в масло. Роспотребнадзор проводит расследование причин отравления. Прокуратура также проводит проверку по факту происшествия.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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