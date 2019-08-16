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16.08.2019 12:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновске умер один из семи отравившихся подсолнечным маслом пациентов

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ульяновске врачи борются за жизнь нескольких пациентов, отравившихся неизвестным веществом, содержащимся, предположительно, в подсолнечном масле, которое все они употребляли в пищу. Информацию об этом распространил региональный минздрав.

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Как говорится в сообщении, двое из семи пациентов - дети. В пресс-службе минздрава "РГ" сообщили, что один из взрослых пациентов, состояние которого ранее оценивалось как тяжелое, скончался.

Отмечается, что все пострадавшие связаны между собой родственными или рабочими отношениями.

- Основным симптомом у пациентов являются кровотечения различной локализации. Известно, что всех их объединяет употребление в пищу домашнего подсолнечного масла одного и того же производителя, - сообщил министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко.

Медики передали информацию о случившемся в правоохранительные органы. Вещество, вызвавшее массовое отравление, будет установлено в ходе лабораторных исследований.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на представителя региональной прокуратуры, отравились семейная пара, их родители, а также двое детей и знакомый. По словам старшего помощника прокурора области Василия Зимы, все они употребили в пищу подсолнечное масло, которое полтора месяца назад самостоятельно изготовил глава семьи. Что находилось в его составе, сейчас выясняют эксперты.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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