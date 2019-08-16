Два человека погибли на Байкале при столкновении катера с пирсом

В ночь с четверга на пятницу на Байкале в районе поселка Култук катер типа "Амур" столкнулся с бетонным пирсом. Двое мужчин, находившихся в катере, погибли от полученных при столкновении травм.

Что послужило причиной аварии, сейчас выясняет Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Тем временем, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам предупреждают, что в августе возрастает риск происшествий на водоемах Иркутской области. Постепенное понижение температур приводит к образованию туманов и, как следствие, плохой видимости, возрастает вероятность штормов. ГИМС просит владельцем маломерных судов и отдыхающих соблюдать осторожность на воде.

Напомним, на прошлой неделе инспекторы ГИМС спасли на Байкале туриста из Ижевска, который в одиночку при штормовом ветре и волнами до 2,5 метров отправился из бухты Песчаной в поселок Листвянку. До цели путешествия мужчина не добрался - катамаран опрокинуло севернее Листвянки, в районе деревни Большое Голоустное. Туристу вдалось взобраться на днище катамарана и дождаться помощи. От переохлаждения его спас гидрокостюм.