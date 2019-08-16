Томича осудили на 10 лет колонии за вербовку террористов

Житель Томской области признан виновным в пособничестве террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Как передает "Интерфакс", его приговорили к десяти годам колонии строгого режима.

Такое решение приняла выездная коллегия Дальневосточного окружного военного суда. Томича обвиняли по части 1 и 1.1 статьи 205.1 уголовного кодекса России. Уголовное дело в свое время было возбуждено областным управлением ФСБ.

- Мужчина занимался финансированием ИГИЛ, а также вовлекал студентов томских вузов к выезду с территории России для последующего участия в боевых действиях на стороне террористической организации, - рассказал источник информагентства.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГИЛ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.