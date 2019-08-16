В МЧС объяснили видео с вертолетом, "тушившим воду" в Сибири

Красноярское управление МЧС прокомментировало ролик в сети Youtube, автор которого обвинил спасателей в том, что они не тушат горящий лес, а выливают воду обратно в реку.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление МЧС, на видео показана подготовка экипажей вертолетов к работе с водосливным устройством (ВСУ).

- Если говорить просто, то ВСУ - это огромное резиновое ведро, вмещающее пять тонн воды. Им зачерпывают воду из реки, а затем, открывая нижний клапан, сливают в нужной точке. Перед каждым полетом экипаж должен проверить правильность его закрепления, а также работу слива, - приводит агентство пояснения сотрудников МЧС, опубликованные на странице в Facebook.

При этом в ГУ МЧС по Красноярскому краю заявили, что вертолет на видео не принадлежит их ведомству, на что указывает отсутствие опознавательных знаков.

Напомним, на прошлой неделе в интернете широко разошелся ролик, автор которого снял сброс воды с ВСУ в реку. По его мнению, спасатели вместо того, чтобы тушить лес создают видимость работы.