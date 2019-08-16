В Новосибирске рабочий погиб при взрыве на заводе

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на базе приема металла в Кировском районе Новосибирской области. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, 45-летний мужчина скончался от полученной травмы головы при взрыве газового баллона.

Трагедия произошла на промплощадке по улице Бетонная. Мужчина при помощи газосварочного оборудования обрабатывал металл, но произошел хлопок газа, и он получил повреждения, несовместимые с жизнью.

На место выехали следователи-криминалисты, а также сотрудники полиции и других ведомств. Сейчас специалисты осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев. Предстоит выяснить, что привело к трагедии.