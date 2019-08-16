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16.08.2019 09:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске десятилетний мальчик провалился в яму с кипятком

Текст: Никита Зайков (Омск)

Омские следователи возбудили уголовное дело после того, как десятилетний мальчик провалился в яму с кипятком, образовавшуюся в результате коммунальной аварии. Как уточнили в региональном Следственном управлении СКР, ребенок получил множественные ожоги.

Фото: iStock
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Как выяснили следователи, неподалеку от торгового павильона по улице Завертяева 7, корпус 6 произошел прорыв трубы с горячей водой. Это случилось еще 26 июля, однако собственник не предпринял никаких мер для устранения аварии. Буквально за два дня землю вокруг размыло.

Вечером 28 июля под ногами проходившего мимо мальчика размытая почва обрушилась, он угодил в яму, образовавшуюся из-за прорыва трубы с кипятком. Врачи диагностировали у него многочисленные ожоги тела. Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии, но вынужден продолжать лечение.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. В рамках статьи уголовного кодекса виновному грозит до двух лет лишения свободы.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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