В Туве четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Туве в Кызыльском районе на федеральной трассе Р-257 "Енисей" накануне вечером столкнулись LADA и ЗИЛ -130. Как сообщили в республиканском ГУ МВД, легковая машина следовала за грузовиком, однако 61-летний водитель не выдержал безопасную дистанцию и, не успев затормозить, врезался в ЗИЛ.

В результате ДТП сам водитель и три его пассажира - женщины 1960 и 1970 годов рождения и 14-летний подросток - погибли на месте. Все погибшие проживали в селе Ийи-Тал.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Был ли водитель легковой машины трезв, пока неизвестно.