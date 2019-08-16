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16.08.2019 12:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Минвод в двигатель самолета попала птица

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В международном аэропорту Минеральных Вод задержали рейс, который должен был отправиться в Москву. По информации перевозчика, в двигатель самолета попала птица.

Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
Пилот аварийно приземлившегося самолета не стал называть себя героем

Сейчас специалисты проверяют самолет, чтобы установить, есть ли повреждение. Сообщается, что птица залетела в правый двигатель.

Рейс из Минеральных Вод в аэропорт Внуково, который должен был совершиться на Boeing 737-800, задержан более чем на два часа. Согласно онлайн-табло, рейс вылетел в 12:20.

Напомним, накануне из-за попадания птиц в двигатель произошло ЧП с самолетом, летевшим из Москвы в Симферополь. Пилоту пришлось сажать воздушное судно на кукурузном поле.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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