Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться

Правоохранители Ингушетии задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в похищении 13-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, 30-летняя жительница Назрани обратилась в полицию с заявлением, что неизвестный похитил ее 13-летнюю дочь. Женщина указала, что он был на машине "ВАЗ-2110". Полицейским удалось разыскать несовершенолетнюю девочку. Сейчас она находится с родителями.

"Как выяснилось, 19-летний сельчанин умыкнул девочку с целью вступления с ней в брак. В действиях юноши усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей "Похищение человека" УК РФ", - подчеркивает МВД.

Полицейские передали материалы проверки в следственные органы для принятия дальнейшего процессуального решения.