В Ленинградской области пассажирский поезд сбил автомобиль

В Гатчинском районе Ленинградской области, на перегоне Вырица - Новинка пассажирский поезд, следовавший в Белоруссию, сбил легковую машину.

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15 августа около 19.20 состав наехал на автомобиль "Нива", стоявший на железнодорожных путях, причем не на переезде. В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) уточняют, что машинист применил экстренное торможение, но расстояние до автомобиля было слишком маленьким, и избежать столкновения не удалось. Однако в результате аварии никто не пострадал - брошенная на путях машина была пуста.

После ДТП поезд №83 отправился дальше по маршруту Санкт-Петербург - Гомель. Задержка составила всего пятнадцать минут, сообщают в ОЖД.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего, проводят проверку и устанавливают, кому принадлежит "Нива".