В Петербурге расследуют смерть на ледоколе

ЧП произошло на ледоколе "Виктор Черномырдин", строящемся на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи", 15 августа около одиннадцати часов утра.

Как сообщают в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, в одном из помещений ледокола обнаружили неполадку на кабеле. Для ее устранения был вызван электромонтажник. Во время работы он получил сильный удар электрическим током. Медикам не удалось спасти мужчину - он умер по пути в больницу. По неофициальным данным, рабочему было 32 года.

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели электромонтажника.

Справка "РГ"

"Виктор Черномырдин" - крупнейший мире неатомный ледокол. Он строится с 2012 года. В ноябре 2018 года на судне произошел пожар, в результате которого пострадали два человека, а ущерб составил 150 миллионов рублей.