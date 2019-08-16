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16.08.2019 13:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге расследуют смерть на ледоколе

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

ЧП произошло на ледоколе "Виктор Черномырдин", строящемся на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи",  15 августа около одиннадцати часов утра.

В Новосибирске рабочий погиб при взрыве на заводе

Как сообщают в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, в одном из помещений ледокола обнаружили неполадку на кабеле. Для ее устранения был вызван электромонтажник. Во время работы он получил сильный удар электрическим током. Медикам не удалось спасти мужчину - он умер по пути в больницу. По неофициальным данным, рабочему было 32 года.

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели электромонтажника.

Справка "РГ"

"Виктор Черномырдин" - крупнейший мире неатомный ледокол. Он строится с 2012 года. В ноябре 2018 года на судне произошел пожар, в результате которого пострадали два человека, а ущерб составил 150 миллионов рублей.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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