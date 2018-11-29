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29.11.2018 19:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ОСК: Ущерб от пожара на ледоколе составил 150 млн рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

При пожаре на ледоколе "Виктор Черномырдин" были повреждены устройства для фильтрации сточных вод, восемь километров кабеля, шкафы управления котлами. Общая стоимость утраченного оборудования превышает 150 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Фото: Максим Журавин/РИА Новости
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Топ-менеджер подчеркнул, что некоторые детали пострадавшего при пожаре ледокола еще не до конца обследованы. ОСК планирует обратиться за возмещением ущерба в страховую компанию.

Примечательно, что ранее Северо-Западное следственное управление СК на транспорте называло другую сумму - полтора миллиона рублей.

Пожар на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" произошел 27 ноября. Вызов поступил с "Адмиралтейских верфей", предприятия, которое достраивает корабль.

Возгорание началось в котельном отделении во время работ, которые производила подрядная организация. Пострадали два сотрудника. Огнем повреждены две палубы ледокола.

На "Адмиралтейских верфях" ранее заявили, что пожар не повлияет на дату сдачи корабля и пообещали завершить все работы летом 2019 года.

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