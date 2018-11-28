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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Огонь котельной

Названа причина пожара на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин"
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7731 (268)

Следователи Северо-Западного следственного управления СК на транспорте возбудили уголовное дело по факту пожара на строящемся в Петербурге ледоколе "Виктор Черномырдин". Установлено, что причиной возгорания стало нарушение техники безопасности.

Расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ". Конкретных подозреваемых пока нет - следователи выясняют, кто во вторник вечером находился на объекте и какие манипуляции производил.

Установлено, что очаг возгорания находился в котельной. Пресс-служба "Адмиралтейских верфей" - компании, которая занимается постройкой судна, - сообщила, что работами занимались представители подрядной организации.

ЧП на ледоколе "Виктор Черномырдин" не скажется на сроках его сдачи

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу "РГ" конкретизировали, что горели две палубы, в пиковые моменты площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Огонь быстро распространялся по кораблю. Чтобы обуздать пламя, пожарным подразделениям пришлось тянуть многометровые рукавные линии, через них проводилась подача воды. Чтобы сбить пламя, спасательные подразделения произвели так называемую пенную атаку, когда на горящие участки под большим давлением направлялись струи пены.

В итоге через три часа пожар удалось локализовать, еще полтора часа потребовалось на полное тушение.

По счастливой случайности обошлось без жертв. В пожаре пострадали два сотрудника подрядной организации, один с ожогами рук госпитализирован в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, другой после оказания медпомощи отправился домой.

В пожаре пострадали палубы под номерами 3 и 4. По оценкам ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, на площади 200 квадратных метров сгорела обшивка, обстановка, протянутые кабели. В свою очередь, на самих "Адмиралтейских верфях" говорят, что горение происходило на площади около 100 квадратных метров.

В Управлении СК на транспорте называют предварительную сумму ущерба - 1,5 миллиона рублей.

Два человека пострадали при пожаре на ледоколе "Виктор Черномырдин"

Ледокол "Виктор Черномырдин" строится в Петербурге с 2012 года. Это первый корабль проекта 22600. Ледокол предназначен для прохода по льдам толщиной до двух метров, может использоваться в спасательных операциях и научных миссиях на Северном морском пути. Длина судна составляет 142,4 метра, ширина - 29 метров, водоизмещение - свыше 22 тысяч тонн. Работу корабля должна обеспечивать дизель-электрическая установка мощностью 25 МВт. Такие характеристики делают корабль "Виктор Черномырдин" самым мощным неатомным ледоколом в мире.

Изначально корабль планировалось достроить в 2014 году, но сроки сдачи неоднократно переносились. В 2016 году "Виктор Черномырдин" был спущен на воду, и работы вступили в финальную фазу. Как сообщили "РГ" в "Адмиралтейских верфях", произошедший пожар не скажется на сроках сдачи. Передать флоту ледокол "Виктор Черномырдин" судостроители собираются летом 2019 года.

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