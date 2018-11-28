СК возбудил дело по факту пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин"

Северо-Западное Следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело в связи с пожаром на строящемся в Петербурге ледоколе "Виктор Черномырдин", сообщает пресс-служба ведомства.

В управлении отмечают, что при проведении работ в котельной не были соблюдены правила техники безопасности, что и привело к возгоранию. Дело возбуждено по ч 1 ст 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при строительных работах).

По оценкам следователей, ущерб от пожара составил около полутора миллионов рублей. Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что на двух палубах выгорела обшивка, обстановка, повреждены провода.

Напомним, пожар на ледоколе, который с 2012 года строится на "Адмиралтейских верфях", произошел накануне вечером. Огонь быстро охватил две палубы и распространился на площади 300 квадратных метров. Чтобы локализовать возгорание, огнеборцам пришлось протягивать на палубы многометровые пожарные рукава и сбивать огонь пеной под большим напором.

В результате пожара пострадали два сотрудника подрядной организации. Один из них после оказания медпомощи отпущен домой, второй госпитализирован с ожогами в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.