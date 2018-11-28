ЧП на ледоколе "Виктор Черномырдин" не скажется на сроках его сдачи

Ледокол "Виктор Черномырдин" планируется сдать летом 2019 года. Пожар на строящемся судне, который произошел накануне, не повлияет на сроки его сдачи, сообщили "РГ" в пресс-службе "Адмиралтейских верфей".

Ущерб от пожара составил около полутора миллионов рублей. На корабле повреждены две палубы, сгорела обшивка, обстановка, провода.

Северо-Западное следственное управление СК на транспорте возбудило по факту пожара уголовное дело. Установлено, что возгорание началось в котельной из-за нарушения техники безопасности.

Пострадали два сотрудника подрядной организации. Один госпитализирован с ожогами, второй после оказания медпомощи отпущен домой.

Отметим, что дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" строится в Петербурге с 2012 года. Сроки сдачи корабля неоднократно переносилось. Это должен быть самый крупный неатомный ледокол в мире.