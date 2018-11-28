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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ЧП на ледоколе "Виктор Черномырдин" не скажется на сроках его сдачи

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Ледокол "Виктор Черномырдин" планируется сдать летом 2019 года. Пожар на строящемся судне, который произошел накануне, не повлияет на сроки его сдачи, сообщили "РГ" в пресс-службе "Адмиралтейских верфей".

Фото: Антон Ваганов/ТАСС
СК возбудил дело по факту пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин"

Ущерб от пожара составил около полутора миллионов рублей. На корабле повреждены две палубы, сгорела обшивка, обстановка, провода.

Северо-Западное следственное управление СК на транспорте возбудило по факту пожара уголовное дело. Установлено, что возгорание началось в котельной из-за нарушения техники безопасности.

Пострадали два сотрудника подрядной организации. Один госпитализирован с ожогами, второй после оказания медпомощи отпущен домой.

Отметим, что дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" строится в Петербурге с 2012 года. Сроки сдачи корабля неоднократно переносилось. Это должен быть самый крупный неатомный ледокол в мире.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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