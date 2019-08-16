В Крыму разрушили памятник партизанам

Полиция начала проверку по поводу появившейся в СМИ информации о разрушении памятника партизанам Северного соединения в Симферопольском районе. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД РК.

Памятная плита, установленная в память действовавших во время Великой Отечественной активистов областного подпольного партийного центра и подпольного обкома комсомола, повалена на землю, и от нее отколот фрагмент. По следам протектора на земле очевидцы ЧП предположили, что виновником мог стать водитель какого-либо грузового автомобиля.

Информацию о разрушении памятника на горе Коль-Баир зарегистрировало ОМВД по Симферопольскому району Крыма. На место выехала следственно-оперативная группа, которой предстоит квалифицировать произошедшее и установить виновников акта вандализма.

Памятная плита, установленная около трассы Симферополь-Ялта, содержит надпись: "Остановись путник, прочти и запомни. Ты вступаешь на священную землю, обильно политую кровью партизан Северного соединения Крыма". Власти Крыма уже заявили о намерении восстановить разрушенный мемориал.