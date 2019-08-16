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16.08.2019 18:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону будут судить убийцу, который 40 лет находился в бегах

Текст: Николай Грищенко

В суд Новошахтинска передано уголовное дело об убийстве 40-летней давности. На скамье подсудимых окажется 63-летний местный уроженец, который с 1979 года скрывался от правосудия в Вологодской области.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального СК России, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес семь ножевых ударов сторожу второго отделения совхоза № 6. От полученных ранений мужчина скончался, а убийца скрылся.

Находясь в бегах, обвиняемый изготовил поддельные документы и поселился в Вологодской области, но был выявлен правоохранительными органами. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточнили в ведомстве.

Кстати

Рекордсменом в РФ по уклонению от правосудия является житель Ростовской области Николай Цветков. В 1962 году застрелил из охотничьего ружья председателя Грушевского сельсовета, а потом еще пытался убить двух милиционеров. Убийце удалось убежать и 54 года он жил в Ульяновской области под чужой фамилией. Под именем Виктора Маслова отслужил срочную службу в армии, женился и стал отцом двух сыновей. В 1998 году был осужден на 13 лет за "совершение разбоя", "убийство" и "вымогательство оружия, боеприпасов и взрывных устройств". Выйдя досрочно на волю в марте 2007 года вновь отправился за решетку по статье - "покушение на убийство". В 2016 году Цветков-Маслов признался в совершении преступления, и решением суда города Аксай был приговорен к 12 годам колонии строго режима.

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