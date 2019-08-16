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16.08.2019 17:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре сел рейс с дебоширом, пытавшимся выбить иллюминатор

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Самолет авиакомпании  "Уральские авиалинии", летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург, сегодня ночью совершил из-за дебошира вынужденную посадку в аэропорту Краснодара.

В аэропорту Минвод в двигатель самолета попала птица

По информации МВД РФ, мужчина на борту вел себя невменяемо: грубил экипажу и порывался выбить головой иллюминатор.

- Пассажира доставили в полицию. Им оказался 32-летний житель города Кировска Ленинградской области. В отношении него составлен протокол об административном нарушении (статья 19.3 КоАП РФ), суд назначил ему арест сроком на 5 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщила  официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Краснодара, самолет вылетел по маршруту следования 16 августа  в 1.36.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Дебоши в самолетах
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