В Крыму из-за пожара в детском лагере эвакуировали 150 человек

Возгорание матраса в одном из помещений детского лагеря отдыха "Мандарин" в селе Песчаном Бахчисарайского района Крыма стало причиной эвакуации 150 человек. Об этом "РГ" сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым.

По данным ведомства, пожар начался с возгорания матраса. Затем пламя охватило около шести квадратных метров помещения. Работники лагеря в этой ситуации не растерялись и прежде всего эвакуировали людей, а затем собственными силами потушили пожар. Пламя было потушено до прибытия спасателей. В результате происшествия никто не пострадал.

Относительно причин возгорания, есть версия, что задымление, а затем и горение началось с включенного на зарядку гаджета в помещении вожатых, где был очаг пламени. Точные причины должно установить следствие.

В лагере "Мандарин" сейчас проходит пятая смена, которая продлится до 27 августа.