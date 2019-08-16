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16.08.2019 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму из-за пожара в детском лагере эвакуировали 150 человек

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Возгорание матраса в одном из помещений детского лагеря отдыха "Мандарин" в селе Песчаном Бахчисарайского района Крыма стало причиной эвакуации 150 человек. Об этом "РГ" сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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По данным ведомства, пожар начался с возгорания матраса. Затем пламя охватило около шести квадратных метров помещения. Работники лагеря в этой ситуации не растерялись и прежде всего эвакуировали людей, а затем собственными силами потушили пожар. Пламя было потушено до прибытия спасателей. В результате происшествия никто не пострадал.

Относительно причин возгорания, есть версия, что задымление, а затем и горение началось с включенного на зарядку гаджета в помещении вожатых, где был очаг пламени. Точные причины должно установить следствие.

В лагере "Мандарин" сейчас проходит пятая смена, которая продлится до 27 августа.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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