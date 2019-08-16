В Крыму погиб водитель сорвавшейся в ущелье "Нивы"

В Крыму на мысе Меганом сорвался в ущелье автомобиль "Шевроле Нива", 50-летний водитель которого погиб. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по РК.

Происшествие произошло накануне вечером. На место ЧП была немедленно отправлена группа спасателей Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", а также сотрудники ГУ МЧС России по РК, Следственного комитета, МВД и врачи скорой помощи.

Как рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, спасатели обнаружили "Ниву" на расстоянии примерно 200 метров от грунтовой дороги.

- В салоне автомобиля был обнаружен мужчина без признаков жизни, - уточнил Шахов. - После осмотра места происшествия следственной группой спасатели с помощью носилок доставили тело мужчины к спецавтомобилю. Ведется расследование произошедшего.