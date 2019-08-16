В Крыму убит сотрудник МЧС

В Крыму во время драки убит 32-летний начальник отделения надзорной деятельности по Сакскому району ГУ МЧС России по РК Ярослав Мамаенко. Следователи заявляют о бытовой причине ссоры между убитым и преступником.

В соцсетях появилась информация об убийстве руководителя надзорного органа на улице Немичевых в Евпатории. В правоохранительных органах "Российской газете" уточнили, что сотрудник МЧС получил проникающее ножевое ранение надплечной области и был доставлен в больницу Евпатории, где он вскоре скончался.

Подозреваемый в убийстве житель Евпатории объявлен в розыск, и на него разосланы ориентировки в местные отделы МВД. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, убийство не связано с профессиональной деятельностью Мамаенко, а стало результатом бытовой ссоры.