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16.08.2019 16:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

С вечера 16 августа и по 19 августа на территории города-курорта местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. Об этом предупреждает пресс-служба сочинской администрации.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности

На реках возможен резкий подъем уровня воды, в том числе с достижением неблагоприятных отметок. Также возрастает риск схода селей в горах. Кроме того, на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Спасатели просят воздержаться от отдыха у воды и в горах, быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112.

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