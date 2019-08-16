В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды

С вечера 16 августа и по 19 августа на территории города-курорта местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. Об этом предупреждает пресс-служба сочинской администрации.

На реках возможен резкий подъем уровня воды, в том числе с достижением неблагоприятных отметок. Также возрастает риск схода селей в горах. Кроме того, на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Спасатели просят воздержаться от отдыха у воды и в горах, быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112.