Восемь человек, в том числе четверо детей, пострадали в ДТП на Кубани

Крупное ДТП произошло сегодня ночью в Апшеронском районе Кубани. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в 3.30 на трассе Майкоп - Туапсе в районе хутора Зазулин столкнулись два автомобиля, пострадали восемь человек.

Согласно предварительной информации, 31-летний водитель Kia Rio на закругленном участке дороги не справился с управлением, он выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Lada Vesta, за рулем которого был 62-летний мужчина.

Всех пострадавших в аварии, в том числе четверых детей, госпитализировали в ЦРБ Апшеронского района. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.