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16.08.2019 16:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двое вахтовиков устроили пьяную драку в поезде с Ямала

Текст: Мария Гафурова

Двое пьяных вахтовиков устроили драку в поезде, следовавшем из Нового Уренгоя до Екатеринбурга. Дожидаться возвращения домой один будет в больничной палате, а второй - в отделении полиции.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе управления МВД на транспорте УрФО, инцидент произошел вчера в тамбуре вагона. Двое жителей Тюменской области, возвращавшиеся домой с вахты, распивали спиртные напитки. Оба должны были сходить на станции Тюмень, однако добраться до нее не успели - между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Сцепились вахтовики в тамбуре вагона, где их заснял на камеру очевидец. В качестве оружия один из драчунов использовал ложку - но, как заметили в пресс-службе МВД на транспорте, неизвестно, пошла ли она в ход во время конфликта.

Фото: iStock
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В ходе драки один из мужчин получил травмы - на станции Ханымей его госпитализировали и доставили в больницу города Муравленко. Второй был задержан сотрудниками Ноябрьского линейного отдела полиции.

Изначально СМИ сообщили, что драка произошла в поезде, следовавшем до Омска: путаницу внес выложивший ролик очевидец.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Полиция успела опросить свидетелей инцидента и собрать необходимые материалы. На драчунов были составлены протоколы по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях. После проведения медицинской экспертизы и оценки степени причиненного ущерба будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе МВД на транспорте "РГ" пояснили, что проблема с вахтовиками на северных направлениях, несмотря на снижение количества инцидентов, стоит по-прежнему остро. В Федеральной пассажирской компании считают, что решить ее можно, создав черные списки пассажиров. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на ФПК, пассажирам, попавшим в такие списки, может быть запрещен проезд в поездах дальнего следования.

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