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16.08.2019 12:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителей Кургана попросили запастись водой

Текст: Екатерина Призова

В курганском микрорайоне Заозерный произошла коммунальная авария. "Без воды остались более семи тысяч человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия "Водный союз".

Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
В Тулуне полностью восстановлено горячее водоснабжение

ЧП произошло сегодня. К его ликвидации специалисты приступили уже в 10,30, но на нейтрализацию всех последствий потребуется время.

"Устранение утечки потребует полного отключения от водоснабжения микрорайона Мостостроителей, а также 1а и 4 микрорайонов. Ограничение частично коснется 1 и микрорайонов. Воды не будет в пяти теплопунктах и на предприятии "Курганстальмост", - сообщается на официальном портале коммунальной компании.

По плану все работы на сетях должны быть сегодня в девять часов вечера.

А днем к многоквартирным домам будут подвозить воду.

Между тем

Еще одна авария случилась в районе перекрестка улицы Карбышева и.Кузнецова. будет ограничено холодное водоснабжение 17 августа по ряду адресов, в список которых попали детсады, пожарная часть, церковь и частный сектор. "В остальных домах микрорайона Рябково возможно понижение давления в сети. Просим потребителей сделать необходимый запас воды", - говорят коммунальщики.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган
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