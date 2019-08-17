Число жертв пожара в отеле в Одессе увеличилось до девяти

Спасатели нашли тело девятого погибшего в результате сильного пожара в одесской гостинице "Токио Стар". Ранее сообщалось о восьми жертвах стихии и десяти пострадавших. Четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Полиция Одесской области выдвинула несколько версий о причинах пожара, среди которых - возгорание проводки в щитовой электроснабжения, поджог с целью скрыть убийство и неосторожное обращение с огнем.

По данным ГСЧС, сообщение о пожаре поступило 01:30 ночи по местному времени. Огонь вспыхнул на втором этаже, вскоре пламя охватило площадь более одной тысячи квадратных метров. Жертв много, поскольку инцидент произошел в ночное время. Заведение имеет 273 номера.

На место происшествия прибыли пожарные и кареты скорой помощи. Пострадавшим была оказана срочная медицинская помощь. Постояльцев эвакуировали в безопасное место. Справиться с огнем удалось лишь 04:32 утра. По свидетельствам очевидцев, пожар начался в прачечной на втором этаже.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал лично проследить за ходом расследования, чтобы виновные в многочисленных жертвах понесли заслуженное наказание.