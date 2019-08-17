В субботу, 17 августа, уже привыкшие к корабельному распорядку сухопутные граждане - взрослые и дети - проснулись задолго до общей побудки. Не все, конечно, но многие, кто хотел получше запомнить и заполнить этот особенный для себя день - приход в географическую точку Северного полюса и высадку на арктический лед.

Официальные флаги 24 субъектов Российской Федерации и 39 больших и малых городов России, которые взяли в путешествие на Северный полюс юные участники экспедиции, вместе с символическим флагом "Российской газеты" и большим полотнищем Государственного флага России накануне вечером пересекли 87-ю параллель, и теперь ждут минуты, когда капитан атомохода "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов отдаст команду "Стоп машина!", а боцман прикажет швартовной команде готовить трап.

Именно в этот день - 17 августа 1977 года - советский атомный ледокол "Арктика" под командованием капитана Юрия Кучиева впервые достиг Северного полюса в свободном плавании. Участники той экспедиции подняли Государственный флаг СССР на десятиметровую стальную мачту, специально для этого привезенную и установленную на льду. На макушке Земли участники рейса провели тогда 15 часов, а перед уходом спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением Государственного герба СССР.

Сценарий нынешней высадки организаторы рейса до последнего держат в секрете. Но одна человеческая подробность просочилась: 17 августа - день рождения у Ксении Мишкиной из Десногорска. Это город-спутник Смоленской атомной станции. Ксения там родилась и в этом году перешла в 9 класс. Дома остались младший брат Алексей, папа Николай Иванович и мама Елена Валерьевна. Там же, в Десногорске, мысленно поздравляют внучку дед и две бабушки.

- Одна из них работает в нашей школе завучем, - поделилась Ксения. - И первой узнала, что меня пригласили в команду на ледокол. Позвонила маме и говорит: "Ты для начала присядь: Ксюша едет на Северный полюс"…

К таким сюрпризам в ее семье не привыкать: в прошлом году свои 14 лет Ксения отметила в Нововоронеже, куда ездила на соревнования в составе баскетбольной команды.

"Но день рождения на Северном полюсе - это просто фантастика", - говорят ее знакомые и друзья, появившиеся за время путешествия. И вслед за ними хочется воскликнуть "Везет же Ксюхе!"

Оле Комаровой из города Лесной в Свердловской области повезло днем раньше - ее 15 лет на ледоколе отметили 16 августа. По народному календарю это День малинового варенья. Такого лакомства организаторы не запасли, зато был очень вкусный, по словам именинницы, торт. А еще - к праздничному столу спустился с ходового мостика капитан ледокола Дмитрий Викторович Лобусов, поздравил Ольгу с днем рождения и вручил раритеную кружку из капитанского фонда. Я ничуть не сомневаюсь: в школе №64 города Лесной, где учится Оля Комарова, такому подарку и такому дню рождения просто обзавидуются.

Вчера был День малинового варенья, а сегодня, ко всему прочему, день Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. На борту ледокола есть представители и того, и другого города, с собой у них флаги, вымпелы. А у самих ребят - уникальная возможность послать привет землякам прямо с макушки планеты.

Между тем

А вы откуда будете?

Всего в нынешней экспедиции на Северный полюс принимают участие 67 детей и подростков из 24 субъектов Российской Федерации и 39 городов. Вот полная (по алфавиту) география:

Алтайский край, Балаково (Саратовская область), Владимир, Волгодонск (Ростовская), Воронеж, Десногорск (Смоленская), Димитровград (Ульяновская), Екатеринбург, Железногорск (Красноярский край), Заречный (Пензенская область), Заречный (Свердловская), Зеленогорск (Красноярский край), Калининград, Красноярск, Курчатов (Курская область), Лесной (Свердловская), Москва, Московская область, Нововоронеж (Воронежская), Новосибирск, Мурманск, Нижний Новгород, Новоуральск (Свердловская), Озерск (Челябинская), Павлово (Нижегородская), Полярные Зори (Мурманская), Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саратов, Саров (Нижегородская), Североморск (Мурманская область), Смоленск, Снежинск (Челябинская), Сосновый Бор (Ленинградская), Сочи (Краснодарский край), Томск, Трехгорный (Челябинская область), Удомля (Калининская), Ульяновск, Челябинск.

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