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17.08.2019 15:18
Рубрика: Спорт

Матч "Спартак" - ЦСКА вместо Еськова рассудит Карасев

Текст: Максим Домчев

Российский футбольный союз сообщил о замене арбитра в центральном матче 6-го тура Российской премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА. Вместо Алексея Еськова матч будет судить Сергей Карасев.

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Причиной такого решения стала травма, полученная Еськовым. Ассистентами Карасева будут Антон Аверьянов и Константин Шаламберидзе, резервным арбитром назначен Евгений Турбин. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Василий Казарцев и Алексей Матюнин. Инспектор матча - Геннадий Куличенков.

Матч пройдет 19 августа на стадионе "Спартака". Начало матча в 20:00.

В свою очередь вместо Карасева резервным судьей матча "Динамо" - "Локомотив" стал Сергей Иванов.

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