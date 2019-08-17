Минздрав предложил меры для борьбы с курением на работе

Планируется рассчитывать снижение зарплаты, исходя из количества и длительности перекуров. Места общего пользования могут быть оборудованы детекторами дыма. Кроме того, предлагается в пакет добровольного медицинского страхования включить помощь по отказу от курения.

Наконец, рекомендуется размещать в местах общего пользования тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений. Так сотрудники смогут отвлечься от пагубной привычки.