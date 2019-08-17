Мормоны ввели запрет на капучино и электронные сигареты

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней ("Мормонская церковь") со штаб-квартирой в Солт-Лейк Сити, штат Юта, выпустила предупреждение для своих адептов, что им категорически запрещается употребление капучино, а также пользование электронным сигаретами, сообщает USAToday. Также запрещается употребление марихуаны, если это не предписано "компетентными" врачами.

В случае нарушения запрета, данные лица могут быть отлучены от данной церкви со всеми вытекающими последствиями, но такие случаи крайне редки. В штате Юта, где проживает подавляющее число мормонов, именно эта организация определяет многие кадровые назначения, а все мормоны вынуждены отдавать на ее нужды так называемую "десятину" - 10 процентов от своих совокупных доходов.

Свод новых правил опубликован в августовском номере церковного молодежного журнала мормонов и, как отмечают наблюдатели, не содержит фундаментальных изменений в строгом кодексе этой религии, однако отражает растущую обеспокоенность "мормонских старших товарищей" образом жизни молодых адептов этой церкви.

В статье говорится, что она направлена ​​на прояснение вопросов, которые могут сбить с толку молодых людей, и содержит наставления насчет того, какие продукты и напитки полезны для мормонов и каких веществ следует избегать.

Правила запрещают мормонам употребление алкоголя, табака, наркотиков, и ограничивают употребление кофе и чая в пользу фруктов и овощей и напитков из них. Эти запреты, как уверяют руководители могущественной в США церкви, явились во время "откровений от Бога" ее основателю Джозефу Смиту в 1833 году, который вместе с братом был убит 11 лет спустя. Базовый свод правил мормонов называется "Слово мудрости". Отказ от кофе долгое время вызывал недоумение у других американцев, и обыгран в сатирическом бродвейском мюзикле под названием "Книга Мормонов", где танцующие чашки кофе появляются в кошмарном сне миссионера.

Новые правила распространяют запрет на напитки, сделанные на основе кофеина, при этом особое раздражение у мормонских деятелей почему-то вызвало капучино. "Если вы находитесь в кафе (или в любом другом магазине, который известен своим кофе), напиток, который вы заказываете, вероятно, содержит кофе, поэтому либо никогда не покупайте напитки в кафе, либо всегда спрашивайте, есть ли в нем кофе, - говорится в статье. - Во-вторых, напитки мокко, латте, эспрессо или что-то, заканчивающееся на -чино, обычно содержат кофе и противоречат "Слову Мудрости".

По словам Патрика Мейсона, члена церкви и религиозного деятеля, возглавляющего кафедру истории и культуры мормонов в Аррингтоне в штате Юта, необходимость такого запрета вызвана тем, что кофейни стали широко распространены в Соединенных Штатах. И якобы, все больше молодых членов церкви чувствуют себя комфортно, посещая такие места, как Starbucks, и обычно пьют в них кофе со льдом. По его словам, для прошлых поколений вход в такие кафе считался табу. По словам Мейсона, церковные лидеры иногда издают подобные разъяснения, основанные на изменении социальных норм и привычек в еде и питье. В 2012 году руководители церкви пояснили, что кодекс здоровья не запрещает членам церкви пить безалкогольные напитки с кофеином. Церковь отказалась сообщить, почему она решила выпустить новые разъяснения именно сейчас.

Новый свод правил, по оценке экспертов, разрушает надежды некоторых мормонов, которые надеялись, что церковь ослабит запреты, касающиеся употребления кофе. Starbucks недавно объявила, что в следующем году она откроет свое первое отдельное кафе в мормонском городе недалеко от принадлежащего церкви Университета Бригама Янга. Starbucks уже заявила, что будет предлагать напитки без кофеина, в основном, горячий шоколад и лимонад.

Яна Рисс, член церкви и автор ряда исследований, заявила, что она была шокирована, обнаружив, что четверо из 10 активных членов церкви в возрасте до 51 года признались в опросе, что пили кофе в течение шести месяцев до его проведения.

Кроме того, мормонам отныне не рекомендуется продавать и употреблять электронные сигареты (вейпинг). "Большинство этих капсул содержат никотин, который вызывает сильную зависимость, и все они содержат вредные химические вещества", - говорится в статье.

Между тем

Мормоны уверяют, что их организацию создал лично Иисус Христос. Они не признают принцип триединства Бога. Членов организации призывают соблюдать "сексуальную чистоту", заботиться о здоровье. По всему миру в разных странах работают около 60 тысяч ее проповедников. Организация была запрещена в СССР, возобновила свою деятельность в России в начале 1990-х. В 1998, 2000 и 2013 годах каждый раз по двое ее адептов обвинялись в попытке проникнуть и получить секретные материалы в воинской части, на режимном объекте и части РВСН соответственно. Все они объясняли эти попытки "необходимостью просветить российских военнослужащих" и были выдворены из России. У этой влиятельнейшей и самой богатой в США церкви почти 16 миллионов последователей по всему миру, а ее главу называют "пророком".

На поддержку мормонов опираются кандидаты в президенты США. На выборах 2016 года за Дональда Трампа высказался 61 процент мормонов. Кстати, недавно ушедший в отставку посол США в России Джон Хантсман дал понять, что будет баллотироваться на пост губернатора штата Юта.