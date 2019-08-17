На Бульварном кольце можно увидеть лишь одиночные пикеты

Вместо шествия, которое городские власти не согласовали, на Бульварном кольце сегодня в основном можно увидеть одиночные пикеты. Плакаты, которые люди держат в руках, вызывают интерес лишь у журналистов.

"Совершенно надуманная тема, с которой выступала оппозиция, и наконец-то большинство москвичей поняли это, как и то, что непонятно, зачем их вообще пытались вывести на улицы города, за что и за кого призывали выступать?" - сказал "РГ" политолог Дмитрий Гусев.

"Этого следовало ожидать, - говорит и политолог Павел Данилин. - Было очевидно, что участники прежних несанкционированных акций сегодня, на проспект Сахарова, к коммунистам не присоединятся, будут ходить сами поодиночке по Бульварному кольцу".

По мнению Павла Данилина, полиция ведет себя профессионально и вежливо. Хотя протестующие проявляют к ней порой совершенно хамское отношение, распевая песни типа "Хоп, мусорок...". Но это переключение внимания на сотрудников правоохранительных органов - лишнее свидетельство того, что им уже не до сути своего протеста.