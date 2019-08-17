Наркобарон из Израиля и трое сотрудников СБУ задержаны на Украине

В одной из областей Украины был задержан находящийся в розыске гражданин Израиля Амос Дов Сильвер и трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии его побегу 15 августа из киевского аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль. Сильвер обвиняется в организации наркоторговли в крупных масштабах и в ближайшее время будет экстрадирован.

Он был задержан в городе Умани Черкасской области, где скрылся после побега, организованного при помощи трех сотрудников Службы безопасности Украины, сообщают украинские СМИ. На его поимку были направлены сотни правоохранителей по всей стране.

Сотрудники СБУ, которые содействовали побегу, задержаны представителями Государственного бюро расследований Украины.

Как сообщает Страна.ua, Сильвер является основателем созданной в 2017 году крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков, оборот которой исчислялся миллионами долларов. Он торговал ими через интернет в Израиле, США, Германии и был задержан в Киеве в марте этого года.