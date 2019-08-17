Объем выручки малых предприятий в России вырос за год на 25 процентов

Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25 процентов за последний год. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Это значительный объем. Здесь ни о каком сокращении количества или доли малого предпринимательства в общем объеме предпринимателей неправильно вести речь", - цитирует Силуанова ТАСС.

Более того, по его словам, сокращение малых и средних предприятий связано с тем, что они переходят в разряд более крупных.

"Таких за последний год было 3 тысячи предприятий", - добавил Силуанов и также обратил внимание на то, что не все малые предприятия, продолжая свою деятельность, сдают информацию в налоговую службу. В связи с этим их количество в реестре МСП могло сократиться.