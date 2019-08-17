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17.08.2019 10:21
Рубрика: Экономика

Объем выручки малых предприятий в России вырос за год на 25 процентов

Текст: Екатерина Ясакова

Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25 процентов за последний год. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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"Это значительный объем. Здесь ни о каком сокращении количества или доли малого предпринимательства в общем объеме предпринимателей неправильно вести речь", - цитирует Силуанова ТАСС.

Более того, по его словам, сокращение малых и средних предприятий связано с тем, что они переходят в разряд более крупных.

"Таких за последний год было 3 тысячи предприятий", - добавил Силуанов и также обратил внимание на то, что не все малые предприятия, продолжая свою деятельность, сдают информацию в налоговую службу. В связи с этим их количество в реестре МСП могло сократиться.

Экономика Бизнес Малый бизнес Правительство Минфин
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