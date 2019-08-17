Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Судя по опубликованным Telegram-каналом Baza данным, после отказа одного из двигателей пилоты запросили посадку в аэропорту, однако после потери мощности другого двигателя решили произвести экстренную посадку в поле. Диспетчеры предупреждали о птицах в районе взлетной полосы.

"Диспетчер: ВПП 12. Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц", - передал диспетчер перед взлетом.

Спустя минуту с небольшим экипаж самолета передал сигнал бедствия. Диспетчер разрешил вернуться в аэропорт, однако из-за начавшихся проблем со вторым двигателем пилоты приняли решение посадить самолет в поле.

"Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа", - сообщили они сразу после посадки.

После этого диспетчер попросил их сообщить местоположение, но экипаж в тот момент уже был занят эвакуацией пассажиров.

"Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров", - сообщил один из пилотов. Судя по дальнейшим переговорам, уже через пару минут после этого эвакуация была завершена. Тогда же стало ясно, что жертв нет.

Источник "Интерфакса" также подтвердил, что в расшифрованных записях "черных ящиков" было предупреждение о возможных пролетах птиц.

В свою очередь источник ТАСС сообщил, что "работа с черными ящиками в лаборатории продолжается, ведется анализ информации". Он отметил, что "говорить об окончании расшифровки самописцев преждевременно"

Напомним, 15 августа пассажирский лайнер А321, выполнявший рейс Москва-Симферополь, на взлете столкнулся со стаей птиц, из-за чего начались неполадки с двигателями. После того, как произошел отказ второго двигателя, командир экипажа Дамир Юсупов принял решение о посадке лайнера на кукурузное поле недалеко от аэропорта. В результате инцидента пострадали 76 человек, никто не погиб. Самолет не подлежит восстановлению. Накануне Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России.