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17.08.2019 14:44
Рубрика: В мире

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

Текст: Александр Саможнев

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов. Кроме того, не исключено, что за рубеж были переправлены средства МВФ в размере одного миллиарда долларов, заявил в интервью порталу Strana американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
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Предприниматель настаивает на том, что только по известным ему фактам через государственную компанию "Центрэнерго" было выведено за границу около 700-800 миллионов долларов.

Бизнесмен также сообщил, что в США на экс-президента возбуждены несколько уголовных дел. Одно из них касается возможного выведения за рубеж транша МВФ в один миллиард долларов.

"Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они разошлись по карманам. Все это делалось по распоряжению Порошенко", - утверждает Кислин.

Миллиардер выразил готовность выступить в качестве свидетеля по этому делу и сотрудничать с новым руководством СБУ и другими правоохранительными органами. Теперь он может посещать Украину. Ранее по указанию президента Порошенко въезд в страну ему был закрыт на пять лет.

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Кислин является экономическим советником бывшего мэра Нью-Йорка и видного деятеля Республиканской партии Рудольфа Джулиани. По мнению предпринимателя, на Украине необходимо провести кардинальные изменения законодательства и замену кадров на всех ключевых позициях. Но, прежде всего, следует найти виновных в коррупции в высших эшелонах власти.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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