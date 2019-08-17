При пожаре в гостинице Одессы погибли восемь туристов

В ночь с пятницы на субботу, 17 августа, в популярном одесском отеле "Токио Стар", который расположен недалеко от легендарного рынка "Привоз", произошел пожар. Погибли восемь человек, еще 10 пострадали. Все погибшие являются туристами, приехавшими позагорать у Черного моря и насладиться достопримечательностями города-героя. Их национальность уточняется.

По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщение о пожаре поступило в половину второго ночи. Возгорание произошло на втором этаже. Огонь стремительно охватил площадь в тысячу квадратных метров, и спящие люди оказались в огненной ловушке. У них были мизерные шансы спастись.

Большего количества жертв удалось избежать благодаря тому, что ближайшая пожарная часть находится в 300 метрах от гостиницы и спасатели быстро прибыли на помощь. Тем не менее полностью пожар удалось потушить только спустя три часа после возгорания. В ликвидации огня были задействованы 65 спасателей и 13 единиц техники.

Причина возгорания уточняется. Портал Оdessa.online со ссылкой на постояльцев отеля сообщил, что пожар начался в прачечной гостиницы.