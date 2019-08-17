"Краснодар" обыграл "Тамбов" в Саранске

"Краснодар" в Саранске обыграл "Тамбов" - 2:0 в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

"Краснодар" после победы над "Порту" немного изменил состав на матч против "Тамбова". Место в воротах занял Станислав Крицюк, из-за повреждений встречу пропустили Александр Мартынович и Реми Кабелла. По предварительным данным, серьезных повреждений у них нет.

Старт матча получился насыщенным на события. "Тамбов" заработал опасный стандарт, однако он обернулся стремительной контратакой "Краснодара". Магомед-Шапи Сулейманов нашел пасом Вандерсона, который пробежав полполя сумел направить мяч в сетку.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Но второй гол в матче был забит на 72-й минуте. Даниил Уткин, лишь минуту назад вышедший на замену, точно пробил в дальний угол ворот, сняв все вопросы относительно победителя матча.

"Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков . "Тамбов" идет на 14-й строчке, имея в активе четыре очка.